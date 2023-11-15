Московский зоопарк поделился кадрами моржа в честь праздника этих животных

В Московском зоопарке 15 ноября проходит День моржа и мирового океана. В связи с этим пресс-служба столичного зоосада поделилась кадрами, на которых морж грациозно плавает в бассейне.

Морж медленно и вальяжно проплывает со дна на поверхность. Затем он безмятежно подплывает к снимающему и с любопытством разглядывает камеру. На мгновение млекопитающее прислоняется своим плоским носом к стеклу, будто что-то изучая, а потом отталкивается от стенки и уплывает вдаль кверху животом.

Сотрудники зоопарка рассказали, что моржи очень общительны и крайне любознательны.

— Проходя галереей, помните — они смотрят на вас не меньше, чем вы на них, — написали они в Telegram-канале зоосада.

Научный сотрудник зоопарка Екатерина Куприкова рассказала, что вес моржей достигает пяти тонн. Более того, эти млекопитающие в обхвате могут быть больше, чем в длину. Она добавила, что в московском зоосаде на данный момент обитает несколько самок тихоокеанского моржа.

В День моржа в учреждении пройдут викторины, квизы, экологические игры, мастер-класс и лекция.