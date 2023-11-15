Москвичам назвали время прихода зимней погоды

В Москве в среду, 15 ноября, и четверг, 16 ноября, ожидается небольшое количество снега, его покров окажется невысоким. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на руководителя Прогностического центра «Метео» Александра Шувалова .

Выпадет максимум один-три сантиметра осадков, предупредил синоптик. К концу недели снег растает — он испарится благодаря ясной погоде. Температура воздуха в дневное и ночное время окажется 1–4 градуса тепла. Также ожидается слабый ветер, спрогнозировал Шувалов.

Ранее синоптик Александр Ильин предсказывал похолодание к концу недели. По его словам, В четверг 16 ноября в Москве будет идти снег, днем похолодает до 0-2 градусов тепла. Ночью температура упадет до минус 1 градуса. С пятницы, 17 ноября, станет еще холоднее — минус 1–6 градусов днем, минус 4 градуса ночью. В выходные 18 и 19 ноября температура продолжит снижаться. В ночь на воскресенье столбики термометров опустятся до отметки минус 6 градусов.