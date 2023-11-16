Расписание движения поездов на МЦД-2 изменится с 25 по 27 ноября

Расписание движения поездов на МЦД-2 с 25 по 27 ноября будет изменено. Об этом в четверг, 16 ноября, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

Так, с 3:00 25 ноября по 3:00 27 ноября небольшое число поездов на МЦД-2 отменят. Также интервал движения в некоторых случаях увеличится до 25 минут.

Помимо этого, на Курском направлении часть поездов проследует от и до станций «Царицыно» и «Курская».

Изменения в расписании связаны с тем, что в этот период будет закрыт один из главных путей на станции «Царицыно». Движение будет осуществляться по оставшимся трем путям, в связи с модернизации путевой инфраструктуры на станции.

Работы проведут в выходные дни, когда пассажиропоток минимален, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

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