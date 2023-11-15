Собянин сообщил о победе столичных школьников на всероссийском конкурсе в «Артеке»
Мэр Москвы Сергей Собянин в среду, 15 ноября, рассказал, что в рамках Всероссийского конкурса «Большая перемена» призовые места удалось заполучить тридцати московским школьникам.
Глава города отметил, что призерами конкурса стали 107 подростков, которые приняли участие в соревнованиях с полутора тысячами старшеклассников. Победители «Большой перемены» получили денежные призы, которые можно потратить на инвестиции в образование или стартапы. Финал конкурса прошел в «Артеке».
В этом году состязания прошли под лозунгом «Горжусь Россией», поэтому подростки исследовали историю, традиции и культуру своего государства, а также знакомились с достижениями именитых соотечественников.
— Поздравляю ребят с отличными результатами! И огромное спасибо педагогам за отменную подготовку школьников! — написал Собянин в своем Telegram-канале.
В департаменте предпринимательства и инновационного развития города 15 ноября рассказали, что в столице завершился «Дизайн-цех» — конкурс для дизайнеров, художников, маркетологов и диджитал-агентств. Участники создавали сувениры для пяти столичных компаний. Призовой фонд мероприятия составил 400 тысяч рублей.
В начале ноября мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что более 220 тысяч горожан посетили III Московскую неделю интерьера и дизайна в центральном выставочном зале «Манеж».