Собянин сообщил о победе столичных школьников на всероссийском конкурсе в «Артеке»

Мэр Москвы Сергей Собянин в среду, 15 ноября, рассказал, что в рамках Всероссийского конкурса «Большая перемена» призовые места удалось заполучить тридцати московским школьникам.

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Глава города отметил, что призерами конкурса стали 107 подростков, которые приняли участие в соревнованиях с полутора тысячами старшеклассников. Победители «Большой перемены» получили денежные призы, которые можно потратить на инвестиции в образование или стартапы. Финал конкурса прошел в «Артеке».

В этом году состязания прошли под лозунгом «Горжусь Россией», поэтому подростки исследовали историю, традиции и культуру своего государства, а также знакомились с достижениями именитых соотечественников.

— Поздравляю ребят с отличными результатами! И огромное спасибо педагогам за отменную подготовку школьников! — написал Собянин в своем Telegram-канале.

В департаменте предпринимательства и инновационного развития города 15 ноября рассказали, что в столице завершился «Дизайн-цех» — конкурс для дизайнеров, художников, маркетологов и диджитал-агентств. Участники создавали сувениры для пяти столичных компаний. Призовой фонд мероприятия составил 400 тысяч рублей.