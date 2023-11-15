Московский Дед Мороз пригласил горожан на свой день рождения 18 ноября

Зимний сезон в Московской усадьбе Деда Мороза стартовал 1 ноября. В день рождения сказочного персонажа — 18 ноября — резиденция волшебника приглашает всех желающих в гости. Об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента культуры Алексей Фурсин.

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— В этом году мы впервые планируем проводить мероприятия, приуроченные ко дню рождения Деда Мороза, в течение целых четырех дней. Так, все желающие смогут окунуться в предновогоднюю атмосферу и поприветствовать зимнего волшебника. Этот праздник традиционно становится одним из самых ярких событий сезона, — сообщил он.

В первый день празднования посетители усадьбы увидят героев сказок «Летучий корабль» и «Бременские музыканты». Помимо этого, на празднике зазвучит музыка фольклорного коллектива «Тень-потетень». Ярким событием дня станет спектакль «Веселая Снегортида», который поможет посетителям окунуться в атмосферу грядущих праздников.

Гостей ждут конкурсы и викторины со сказочными героями, традиционные розыгрыши и световое шоу с выходом Деда Мороза, который поприветствует гостей своей усадьбы. Вечер завершится веселой семейной дискотекой на главной площади.

Следующие три мероприятия пройдут в усадьбе 19, 25 и 26 ноября, передает официальный сайт мэра Москвы.