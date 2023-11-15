В Москва-Сити появится кинотеатр на крыше
Впервые в столице будет построен мобильный кинотеатр на крыше жилой высотки - синематограф появится на верхней точке стилобата новой башни, которую возведут на территории делового центра "Москва-Сити". Зрители смогут формировать репертуар по своему вкусу и смотреть любимое кино на фоне панорамы городских небоскребов, рассказала директор департамента продаж компании-девелопера Светлана Бардина.
Эксплуатируемая кровля в Москве - не такая уж и редкость, однако проектов такого уровня в городе еще не было. В Сити кинотеатр разместят в стилобате здания, следует из концепции проекта, опубликованной архитектурным бюро GAFA Architects. Зал для просмотра фильмов станет основной частью трехэтажного стилобата, куда также войдут рестораны, детский досуговый центр и другие развлекательные заведения. В специальной зоне с садом и видом на соседние небоскребы поставят экран с диагональю 244 x 183 см. Во время показов дисплей будет выдвигаться из специальной ниши, а потом помещаться обратно. Естественно, что смотреть фильмы имеют право только резиденты проекта и их гости. По большому счету, им даже можно будет вообще не выходить из своих поднебесных апартаментов, ведь вся инфраструктура тут в прямом смысле слова максимум в 15 минутах от квартиры. И пока основное московское народонаселение в домовых чатах костерит сверлящих соседей, комьюнити кинонебоскреба будет обсуждать, какую новинку посмотреть ближайшим вечером на собственной крыше. Как отмечается на сайте проекта, строительство небоскреба начнется в 1-м Красногвардейском проезде, сроки реализации проекта не указаны. Кстати, самая простая студия в этом доме уже сейчас стоит под 25 млн рублей. А все потому, что здание с эксплуатируемой кровлей при строительстве обходится процентов на 30 дороже, чем обычный дом. Ведь кровля с особенностями - это не только масштабная инженерно-техническая часть, а еще и дополнительная нагрузка на фундамент. Так что здания с эксплуатируемой кровлей хотя и встречаются в Москве, но не так часто. Между тем в Европе крыши все чаще благоустраивают как общественные зоны и в личных целях. А, скажем, в некоторых землях Германии озеленение крыш - и вовсе обязательство домовладельца. Практика показывает, что озеленение крыш снижает среднюю температуру в центре города на два градуса. Действительно, такие крыши в обслуживании дороги, однако могут себя окупить примерно за 20 лет, например за счет установки солнечных батарей. На зеленых крышах они служат в 10 раз дольше, чем на обычных гудронных.
По оценкам Москомархитектуры, общая площадь крыш в городе составляет 20 миллионов квадратных метров, и примерно треть можно озеленить и эксплуатировать.
В Москве каждую третью крышу можно благоустроить
И эксперимент в Сити - это далеко не первая попытка создать не просто эксплуатируемую кровлю, а общественное пространство на значительной высоте. Например, весьма вдохновляющим оказался заграничный опыт строительства бассейнов на крыше.
Международными достопримечательностями стали искусственные водоемы в сингапурском развлекательном комплексе Marina Bay Sands Skypark и шанхайском отеле Holiday Inn. А в Москве такие водоемы встречаются даже в жилых комплексах. Но их всего три, и, естественно, они все относятся к премиуму. Однако эксплуатируемую кровлю столичные застройщики предлагают не только в формате премиум-недвижимости. Например, оригинальное решение планируется реализовать в ЖК в Тропарево-Никулино, классом попроще, чем башни в Сити. На кровле планируют разместить детские площадки и зеленую зону массового отдыха собственников квартир. Эксплуатируемые кровли создаются и в общедоступных московских зданиях. В том же центре "Москва-Сити" на крыше башни "Око" есть смотровая площадка, она находится на уровне 89-го этажа. На Тверской на крыше отеля "Ритц-Карлтон" работает популярное кафе с видом на Кремль. Такие рестораны функционируют также на Ленинском проспекте, Киевском, Алтуфьевском шоссе. А на крыше Южного речного вокзала летом можно загорать и заниматься спортом, бесплатные спортивные занятия проводятся и на крышах районных клубов. Даже стилобат памятника "Рабочий и колхозница" на ВДНХ тоже не раз становился площадкой для концертов. На кровле офиса "Яндекса" функционирует рекреационная зона для сотрудников. В ближайшее время на Дубнинской улице будет построен оригинальный ТЦ в составе городского вокзала "Лианозово". Как рассказал главный архитектор столицы Сергей Кузнецов, на крыше предусмотрено несколько открытых террас.