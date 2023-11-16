В аэропортах Москвы произошла массовая отмена и задержка рейсов

В трех московских аэропортах в четверг, 16 ноября, произошла отмена и задержка 16 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания».

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Так, во Внуково вылетят не по плану три самолета, еще два рейса отменено. В Домодедово задержали два рейса, а три — отменили. В Шереметьево отложили вылеты четырех воздушных судов, еще два рейса отменили.

Информации о сбоях в расписании в Жуковском нет. Причина массового изменения времени вылета самолетов в столичных авиагаванях не раскрывается.