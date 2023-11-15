Каток на ВДНХ в Москве откроется 24 ноября

Каток на ВДНХ в Москве заработает 24 ноября на площади Промышленности вокруг макета ракеты-носителя "Восток", сообщила пресс-служба выставочного комплекса.

"В предстоящем сезоне катку на ВДНХ исполняется 10 лет. Он сможет одновременно принять почти 2 тыс. человек. Площадь ледового покрытия составит около 9 тыс. кв. м. Посетители будут кататься с видом на исторические павильоны "Космос" и "Транспорт СССР", Главную аллею и новый павильон "Атом", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы Натальи Сергуниной.

Видео дня

Отмечается, что тема сезона - "Полет во времени", в день открытия гостей ждет шоу, которое начнется в 18:00 и познакомит с историей героя, мечтающего стать космонавтом. Мероприятия продолжатся и на следующий день, программа запланирована на нескольких площадках с 16:00 до 20:00. В частности, на Северной петле кольцевой дороги, справа от арки Главного входа, представят театрализованную светозвуковую инсталляцию "Северное сияние - полет во времени". В течение зимнего сезона на катке будут выступать артисты, пройдут конкурсы, мастер-классы по фигурному катанию, костюмированные вечеринки, спектакли, а также тематические программы и дни регионов в рамках международной выставки-форума "Россия".

В пресс-службе уточнили, что будут работать пункты проката спортивного инвентаря и заточки коньков, а также шесть кафе и точки с горячими напитками. Часы работы катка: со вторника по пятницу с 11:00 до 15:00, с 17:00 до 23:00, по выходным и праздничным дням с 10:00 до 15:00, с 17:00 до 23:00. Понедельник - технический день. Приобрести билеты можно на официальном сайте, в кассах на территории катка, инфоцентрах в арке Главного входа и около павильона №55.