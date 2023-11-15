В Москве ожидаются облачная погода и до плюс 4 градусов
Облачная погода с прояснениями, небольшие осадки и температура воздуха до плюс 4 градусов прогнозируются в Москве в среду. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.
Днем в столице будет 2-4 градуса тепла, в ночь на четверг - до минус 1 градуса. Ветер северный, 2-7 м/с. Атмосферное давление составит примерно 740 мм ртутного столба.
В Подмосковье в среду температура воздуха будет колебаться в пределах минус 1 - плюс 4 градусов. В ночь на четверг столбики термометров могут опуститься до отметки минус 4 градуса.