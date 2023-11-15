В Московском регионе ожидается похолодание

"Погода начнет заметно меняться. В ночь на четверг в Москве будет уже минус 1 - плюс 1 градус, по области - до минус 4 градусов. Днем тоже будет прохладно - от минус 2 до плюс 2 градусов. Дальше понижение температуры станет еще заметнее. В ночь на пятницу в Москве прогнозируется до минус 3-5 градусов, а по области - до 8 градусов мороза, днем максимум в регионе будет - до минус 2-6 градусов", - сообщил он.