Москвичей предупредили о возможной гололедице в ночь на четверг
Температура воздуха в столице в ночь на четверг, 16 ноября, опустится до отрицательных значений, на дорогах возможна гололедица. Об этом сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы.
«Переход температуры через 0 градусов в сторону отрицательных значений ожидается в столице ночью и утром 16 ноября. Это может способствовать образованию гололедицы», – говорится в сообщении.
Отмечается, что городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями.
«Просим автомобилистов быть внимательными на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию», – добавили в КГХ.
Ранее «Известия» сообщали со ссылкой на синоптиков, что к концу недели среднесуточная температура в Москве и Подмосковье опустится до отрицательных значений и наступит климатическая зима. В четверг ночью ожидается плюс 1 – минус 3 градуса, днем – около 0. Самым холодным днем недели станет пятница, 17 ноября, по области температура воздуха может опуститься до минус 8 градусов.