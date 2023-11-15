Москвичей предупредили о возможной гололедице в ночь на четверг

Температура воздуха в столице в ночь на четверг, 16 ноября, опустится до отрицательных значений, на дорогах возможна гололедица. Об этом сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы.

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«Переход температуры через 0 градусов в сторону отрицательных значений ожидается в столице ночью и утром 16 ноября. Это может способствовать образованию гололедицы», – говорится в сообщении.

Отмечается, что городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями.

«Просим автомобилистов быть внимательными на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию», – добавили в КГХ.