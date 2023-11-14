Москвичей предупредили о возможной гололедице утром 15 ноября
Переход температуры в Москве к отрицательным значениям ожидается в ночь с 14 на 15 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства.
— Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями, — говорится в сообщении.
Водителей также призвали быть внимательными на дорогах и соблюдать скоростной режим и дистанцию, передает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».
Накануне научный руководитель погодного ведомства Роман Вильфанд предупреждал, что в конце текущей недели в столице прогнозируются небольшие осадки в виде снега, который местами образует покров высотой один–два сантиметра.
В тот же день в пресс-службе центра погоды «Фобос» сообщили, что в столицу пришла климатическая зима. Это период, когда происходит переход через ноль среднесуточной температуры, данные о которой получили при осреднении за 30 лет. Такие сведения непостоянны и регулярно подвергаются изменениям в каждом регионе.