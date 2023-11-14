Москвичей предупредили о возможной гололедице утром 15 ноября

Переход температуры в Москве к отрицательным значениям ожидается в ночь с 14 на 15 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства.

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— Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями, — говорится в сообщении.

Водителей также призвали быть внимательными на дорогах и соблюдать скоростной режим и дистанцию, передает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

Накануне научный руководитель погодного ведомства Роман Вильфанд предупреждал, что в конце текущей недели в столице прогнозируются небольшие осадки в виде снега, который местами образует покров высотой один–два сантиметра.