Собянин рассказал о ходе реновации в Москве

14 ноября мэр Москвы Сергей Собянин провел заседание президиума правительства столицы, в личном блоге рассказал о создании нового парка в поймах рек Шмелевка и Кузнецовка, а также опубликовал несколько сообщений в соцсетях.

На заседании президиума правительства Москвы обсудили программу реновации.

Видео дня

Столичные власти включили в нее девять новых адресов. Стартовые площадки расположены в пяти округах. Новые дома построят в районах Ростокино, Новогиреево, Измайлово, Нижегородский, Царицыно и Щукино.

— Когда новостройки будут готовы, мы сможем расселить 54 старых дома и предоставить комфортное жилье для 9,9 тысячи человек, — уточнил Сергей Собянин.

Всего по городу для строительства новых домов по программе реновации подобрана 601 площадка. Экотропы и голубятни На месте большой полузаброшенной территории пойм рек Шмелевка и Кузнецовка появился обустроенный парк.

— При разработке проекта постарались максимально учесть пожелания местных жителей: устранили препятствия для свободного прохода, создали связи между берегами оврагов, очистили территорию от мусора, создали много новых функциональных зон и площадок, — написал в личном блоге Собянин.

Вдоль рек протянулись прогулочные маршруты. С одного берега на другой теперь можно попасть по 19 мостикам. По просьбе местных жителей в парке организовали пикниковые точки с беседками, столами и скамейками, две площадки для выгула собак и десять голубятен. Для проведения культурных мероприятий построили сцену. Кроме того, в парке оборудовали детские и спортивные площадки, поставили три небольших домика для обмена книгами.

Клубы по интересам Как сообщил мэр в соцсетях, в городе открыли 10 центров московского долголетия. В них ходят люди старшего поколения, которые осваивают новые хобби, создают клубы единомышленников, вместе укрепляют здоровье и просто общаются.

— Теперь в городе работают 106 центров московского долголетия, — отметил Сергей Собянин. — Уже в следующем году они должны появиться в каждом районе.

Очередные рекорды Также вчера в соцсетях Сергей Собянин сообщил, что 2023 год стал рекордным для Москвы по количеству крупных транспортных объектов. В метро за год построили 14 станций, в том числе девять на Большой кольцевой линии.

Историческое событие произошло 1 марта, когда самое большое в мире метрокольцо замкнулось, тем самым улучшив транспортное обслуживание 15 миллионов жителей Москвы и Подмосковья. Еще две станции, включая «Аэропорт Внуково», открыли на Солнцевской линии: впервые в России метро пришло в аэропорт. Остальные станции вошли в состав ЛюблинскоДмитровской ветки, которая стала самой протяженной радиальной линией.

— В августе запустили МЦД-3, который связал Зеленоград с Раменским, — добавил мэр. — В сентябре — самый протяженный диаметр МЦД-4 от Апрелевки до Балашихи.