Патриарх Кирилл: По программе строительства храмов в Москве возвели 241 комплекс
241 храмовый комплекс возведен в столице по программе строительства храмов в Москве, сообщил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
"Благодаря нашей программе в столице уже на сегодня действует 241 новопостроенный храм. А это значит, что по всему первопрестольному граду нашему созидаются центры духовной жизни", - цитирует его выступление на заседании попечительского совета фонда "Поддержка строительства храмов города Москвы" РИА Новости.
По словам патриарха, храм - центр спасения человеческих жизней.
"Потому что иногда в храм приходят люди не от радости, а от отчаяния, и храм становится убежищем, где человек обретает новые силы для того, чтобы продолжать жизнь, трудиться", - сказал патриарх.
Плюс к этому новые храмы также становятся культурными, просветительскими, социальными центрами.