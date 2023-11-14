В столице открыли десять новых центров московского долголетия

Электробусы уже на протяжении четырех месяцев успешно перевозят пассажиров на северо-западе города. Об этом во вторник, 14 ноября, сообщил заместитель мэра Москвы , глава столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов .

По его словам, запустить здесь экологичный транспорт стало возможно благодаря открытию современного дома для электробусов «Митино». За прошедшие месяцы на 12 маршрутах пассажиры совершили порядка 2,5 миллиона поездок.

— С открытием дома для электробусов «Митино» для местных жителей также появилось более 550 рабочих мест. Мы обеспечиваем сотрудникам конкурентную заработную плату и предоставляем социальные гарантии от правительства Москвы , — отметил Ликсутов.

С начала 2023 года пассажиры пользовались электробусами свыше 100 миллионов раз. Этот показатель почти на 17 процентов больше, чем за тот же период 2022 года. Мэр Москвы Сергей Собянин добавил, что на данный момент по столице курсирует больше 1250 инновационных электробусов.