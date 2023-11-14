В Москве пассажиры метро смогут пополнять «Тройку» на турникетах

«Совсем скоро пассажиры смогут пополнить баланс карты онлайн, а затем активировать его при проходе через турникет — больше не придётся тратить время у жёлтых терминалов. Такая же возможность действует на валидаторах наземного транспорта», — приводятся в материале слова Ликсутова.