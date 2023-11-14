«Рог времени трубит нами». Заглядываем на выставку в Музее С.А. Есенина

«Здесь рассказывают о том, какие отношения были между ним и Сергеем Есениным, что их связывало и, наоборот, разобщало. За их словесными дуэлями следила вся Москва, а сами они, хоть и отпуская порой неприятные эпитеты, уважали друг друга и признавали наличие настоящего поэтического дара у соперника», - говорится на сайте градоначальника.