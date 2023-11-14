«Рог времени трубит нами». Заглядываем на выставку в Музее С.А. Есенина
У жителей и гостей столицы появилась возможность посетить выставку, посвященную 130-летию со дня рождения Владимира Маяковского. Она проходит в Московском государственном музее С.А. Есенина, передает пресс-служба мэра города.
«Здесь рассказывают о том, какие отношения были между ним и Сергеем Есениным, что их связывало и, наоборот, разобщало. За их словесными дуэлями следила вся Москва, а сами они, хоть и отпуская порой неприятные эпитеты, уважали друг друга и признавали наличие настоящего поэтического дара у соперника», - говорится на сайте градоначальника.
Организаторы выставки воссоздали два литературных прибежища: «Кафе поэтов» на Тверской улице, стены которого разрисовывал лично Маяковский, а также имажинистское «Стойло Пегаса».
Пресс-служба мэра столицы напомнила о том, что 4 ноября 1920 года в Большом зале Московской консерватории состоялся так называемый суд над имажинистами. Он был частью поэтических публичных дискуссий. Среди обвинителей числились Валерий Брюсов и Иван Аксенов, среди обвиняемых — Сергей Есенин, Вадим Шершеневич и другие.
Встреча закончилась «оправданием» имажинистов. На выставке в музее представлена афиша данной встречи, а также фотографии участников и многое другое. Сборник рукописей имажинистов является одним из наиболее главных экспонатов, говорится в публикации.