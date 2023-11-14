В парке «Яуза» создали новые экомаршруты

Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков рассказал, что в парке «Яуза» в 2023 году появились экомаршруты общей протяженностью более 1,6 километра. Об этом сообщается на сайте столичного правительства.

Бирюков отметил, что в этом году благоустройство проходило на четырех участках парка, в том числе вдоль Сухонской улицы и Олонецкого проезда.

Один из четырех тематических маршрутов, создающихся вдоль пойменной части рек Яузы и Чермянки, - это экотропа. Ее участок протяженностью больше 850 метров, появившийся в 2023-м, проходит вдоль левого берега Яузы со стороны Олонецкого проезда.

В мэрии подчеркнули, что экотропу встроили в единое пешеходное пространство парка, а для связи с другим берегом отремонтировали два мостика. Одна из частей этого маршрута - лестничный спуск с белой колоннадой.

Со стороны Сухонской улицы обустроили видовую площадку, там уложили эконастил площадью более 240 квадратных метров.