Фасадам храма Покрова Пресвятой Богородицы в Филях вернули исторический облик. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Нынешнее здание было построено в конце XVII века в стиле нарышкинского барокко. Храм пережил две Отечественные войны и в последние годы остро нуждался в реставрации», — написал мэр столицы.

За два года кропотливой работы специалисты полностью привели в порядок белокаменный декор, обновили кирпичную кладку и ступени, основания столбов и колонн арок. Также перебрали парадные наружные лестницы, отреставрировали гульбища, восстановили уникальную историческую свинцовую гидроизоляцию лестниц, гульбищ и кровель, чтобы вернуть зданию былой вид и продлить срок его эксплуатации.