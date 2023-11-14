Вход в Третьяковку будет бесплатным для пенсионеров

Пенсионеры смогут бесплатно посещать постоянные экспозиции Государственной Третьяковской галереи в последний вторник каждого месяца. Об этом сообщается в телеграм-канале галереи.

© Сетевое издание m24.ru

"Семейные вторники" появятся в расписании с 28 ноября.

Посещение постоянных экспозиций Третьяковской галереи в Лаврушинском переулке и Новой Третьяковки на улице Крымский Вал для пенсионеров будет свободным, стоимость входного билета для остальных категорий граждан снизят.

Отмечается, что билеты в здание галереи в Лаврушинском переулке будут стоить 400 рублей для взрослых и 350 рублей для детей. В Новую Третьяковку можно будет попасть за 350 и 300 рублей соответственно. При этом все существующие льготы для остальных посетителей сохранят.