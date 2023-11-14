Депздрав Москвы опроверг рост госпитализаций из-за ОРВИ и COVID-19

Сообщение о росте числа госпитализаций в Москве из-за ОРВИ и COVID-19 не соответствует действительности. Информацию опровергли в столичном департаменте здравоохранения. Об этом стало известно в рамках совместного проекта URA.RU с «Лапша Медиа» по разоблачению фейков.

Ранее в соцсетях опубликовали фотографию с очередью машин скорой помощи у клинической инфекционной больницы № 1 на Волоколамском шоссе. У всех прибывших пациентов якобы подозрение на коронавирус. Однако в депздраве опровергли опасения.

«Скопление машин скорой помощи на территории Клинической инфекционной больницы № 1 вызвано спецификой работы больницы. Существенного роста госпитализаций в городе нет. Эпидобстановка по таким заболеваниям как ОРВИ, пневмония, коронавирус соответствует обычному периоду сезонных заболеваний», — говорится в официальном telegram-канале ведомства.

Там уточнили, что одновременное нахождение до 22 машин скорой помощи на территории медучреждения является стандартной ситуацией в часы пиковой нагрузки.

«Для приема пациентов работают 11 боксов. Пока идет осмотр и оформление пациента, машина отъезжает от бокса и ожидает врача. В это время к каждому боксу может подъехать следующая машина с пациентом», — сказано в сообщении.