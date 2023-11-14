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Путин наделил власти Москвы полномочиями определять порядок оплаты отопления

Владимир Путин наделил столичные власти полномочиями по определению порядка расчета платы за отопление в многоквартирных домах. Указ президента РФ опубликован на официальном портале правовой информации.

Путин наделил власти Москвы полномочиями определять порядок оплаты отопления
© Сетевое издание m24.ru

Согласно нововведению, власти Москвы смогут самостоятельно устанавливать порядок расчета оплаты коммунальных услуг за отопление. Действие положений инициативы распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года. 8 ноября закон одобрили сенаторы Совета Федерации.

Необходимость принятия проекта они аргументировали резкими скачками наружной температуры зимой в Москве. До этого все системы теплоснабжения в столице перевели на зимний режим работы. Сейчас все городские объекты обеспечены теплом. В общей сложности в 2023 году было подготовлено более 74 тысяч объектов, включая свыше 34 тысяч жилых домов.