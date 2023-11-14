Путин наделил власти Москвы полномочиями определять порядок оплаты отопления

Необходимость принятия проекта они аргументировали резкими скачками наружной температуры зимой в Москве. До этого все системы теплоснабжения в столице перевели на зимний режим работы. Сейчас все городские объекты обеспечены теплом. В общей сложности в 2023 году было подготовлено более 74 тысяч объектов, включая свыше 34 тысяч жилых домов.