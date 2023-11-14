В метро Москвы начали тестировать новые указатели направления движения

"Мы начали обозначать направления движения для пассажиров в переходах метро с помощью дополнительной информации. На станции метро "Октябрьская" Кольцевой линии мы установили специальный тестовый указатель, где советуем держаться левой стороны и не двигаться по встречному направлению, чтобы не мешать другим пассажирам. Указатель повесили в заметном месте. Благодаря интуитивно понятной символике информация на нем быстро считывается: зеленая стрелка означает, что проход разрешен, а красная предупреждает о встречных пассажирах. Для удобства мы продублировали информацию текстом", - говорится в сообщении.