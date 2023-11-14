В павильоне «Умный город» на ВДНХ открылся VR-кинотеатр

В павильоне «Умный город» на ВДНХ заработал VR-кинотеатр. Москвичи и гости столицы в рамках Международной выставки-форума «Россия» могут ознакомиться с шестью маршрутами, которые были подготовлены совместно с проектом «Узнай Москву». Об этом во вторник, 14 октября, рассказали в пресс-службе столичного департамента информационных технологий.

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Например, совершив виртуальное путешествие по Тверской улице, можно узнать, как менялась парадная улица Москвы, начиная с XIX века. Кроме того, посетители выставки смогут стать свидетелями того, как перемещали здание Саввинского подворья.

VR-фильм об истории ВДНХ расскажет о смене обликов зданий, фонтанов и памятников на территории выставочного комплекса. Гостей ждет множество интересных историй, в том числе о том, почему главный вход на выставку напоминает Бранденбургские ворота в Берлине.

Для любителей необычных прогулок на выставке «Россия» подготовили виртуальную прогулку по крышам Москвы. Любой желающий сможет оказаться на крыше «Центрального детского мира», а также посмотреть с 33-го этажа гостиницы «Украина» на открывающиеся виды, передает официальный сайт мэра Москвы.