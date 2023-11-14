Самые большие аисты в мире поселились в Московском зоопарке

Седлоклювые ябиру, которые считаются самыми крупными в семействе аистовых, появились в Московском зоопарке. Численность этих птиц снижается, вид занесен в Красную книгу. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

В тексте указано, что самку и самца поселили в авиарии – огромном вольере для птиц. Сейчас они находятся в теплом деревянном домике возле Большого Пресненского пруда, тут птицы проведут зиму. Внутри домика есть растения и бассейн. Летом ябиру выпустят на уличную территорию авиария.

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О птицах заботятся орнитологи, они делают все, чтобы их проживание на новом месте было комфортным и спокойным, уточнил руководитель столичного департамента культуры Алексей Фурсин.

Отмечается, что новые обитатели зоопарка еще очень молодые, поэтому специалисты пока не могут сказать, станут они парой или нет. Однако на данный момент они хорошо уживаются вместе.

Седлоклювые ябиру – довольно робкие птицы, сообщила генеральный директор зоосада Светлана Акулова. По ее словам, им нужно много времени для адаптации к новой обстановке, а также, чтобы привыкнуть к людям. Орнитологи работают с ними каждый день.

Данный вид обитает в западной и южной части Африки. Взрослые самцы в дикой природе вырастают до 1,5 метра, в неволе – до 1,8 метра. Размах крыльев достигает 2,4 метра, вес – 6 килограммов. В зоопарке их кормят рыбой, причем живую рыбу сначала выпускают в бассейн, а затем аисты ловят ее самостоятельно.

Особенностью птиц является отсутствие голосового органа, поэтому они молчат, но могут шипеть. Громкие звуки они издают, щелкая клювами. В природе они живут поодиночке или парами. Пару пернатые образуют один раз и на всю жизнь. Самец помогает самке строить гнездо и высиживать яйца, также оба родителя долгое время заботятся о малышах.

Между тем птенец журавля Стэнли появился на свет в Московском зоопарке в конце лета. Его пол остается неизвестным. В ближайшее время специалисты планируют взять у него анализ крови, чтобы выяснить это, поскольку отличительных внешних признаков у этих птиц нет.