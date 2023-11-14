Собянин: 2023 год стал рекордным для Москвы по вводу новых транспортных объектов

В 2023 году в Москве построили рекордное количество крупных транспортных объектов, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

«В марте полностью заработала Большая кольцевая линия. В начале сентября открыли пять новых станций метро: «Пыхтино», «Аэропорт Внуково», «Яхромскую», «Лианозово» и «Физтех». В общей сложности 14 станций за год», — написал Сергей Собянин.

Мэр также отметил, что в августе открылся третий Московский центральный диаметр (МЦД-3), который связал Зеленоград и подмосковный город Раменское.

«В сентябре ввели в эксплуатацию МЦД-4 — самый протяженный диаметр столицы, соединивший Апрелевку и Балашиху. Теперь на МЦД есть более 100 вариантов пересадок на метро, Московское центральное кольцо и между самими диаметрами», — добавил Сергей Собянин.

Кроме того, открыто движение по участку южного направления Московского скоростного диаметра и проспекту Багратиона, говорится в сообщении.