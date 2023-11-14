МЦД и пригородные поезда подготовили к зиме

Железнодорожный транспорт столицы подготовили к наступлению холодов. Перевозчики «Центральная пригородная пассажирская компания», «Московско-Тверская пригородная пассажирская компания» и «Аэроэкспресс» перевели климатические установки в поездах на зимний режим, включили обогрев лобовых стекол и отопление в вагонах.

На станциях специалисты ОАО «РЖД» проверили системы отопления и освещения. На новых московских городских вокзалах вестибюли отапливаемые. Здесь можно в тепле подождать поезд, даже когда на улице минусовая температура.

Кроме того, внедряются инновации. Например, в Зеленограде тестируют обогреватели на платформах, включающиеся только в том случае, когда рядом с ними находится человек. На станциях, которым только предстоит стать городскими вокзалами, установили погодные модули.

Особое внимание уделяется подготовке сотрудников. Специалисты провели с ними инструктажи и выдали им теплую одежду. Помимо этого, специалисты проверили снегоуборочную технику и подготовили инструменты для расчистки снега.

Московские центральные диаметры (МЦД) сегодня — это более 300 километров путей и 136 станций. МЦД-1 соединяет Одинцово и Лобню, МЦД-2 — Нахабино и Подольск, МЦД-3 — Зеленоград и Раменское, а МЦД-4 — Апрелевку и микрорайон Железнодорожный города Балашихи.

На первых трех диаметрах курсируют только обновленные составы, по МЦД-3 в том числе ходят современные поезда «Иволга 3.0». На Ленинградском и Казанском направлениях в дальних пригородных зонах остается около 30 процентов устаревших, но надежных составов. Их заменят на новые до конца 2024 года.