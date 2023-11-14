В Москве 14 ноября ожидаются дождь и мокрый снег

В Москве 14 ноября ожидается облачная погода с температурой до +5°C, а также небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.

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Температура воздуха в столице будет варьироваться в диапазоне от +3°C до +5°C, а ночью столбики термометров не опустятся ниже 0. В Московской области днем прогнозируется от +1°C до +6°C, а ночью похолодает до –2°C. Ожидается юго-западный ветер со скоростью 6–11 м/c. Атмосферное давление составит 738 мм ртутного столба.