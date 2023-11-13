Депздрав Москвы ответил на новости о пробке из скорых

Ранее Telegram-канал Mash написал, что в Москве более 20 машин скорой помощи встали в пробку около инфекционной больницы № 1 на Волоколамском шоссе. По информации канала, у всех прибывших пациентов медики диагностировали симптомы пневмонии и коронавирусной инфекции. Mash также указывал, что за последние сутки в российской столице зафиксировали 243 случая COVID-19. Число заболевших коронавирусом растет во всех регионах страны. С 30 октября по 5 ноября в России были госпитализированы более пяти тысяч человек, что на треть больше, чем неделей ранее.