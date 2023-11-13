Собянин рассказал о строительстве нового комплекса онкобольницы № 62

Новый лечебного-диагностический комплекс Московской городской онкологической больницы (МГОБ) №62 на территории инновационного центра «Сколково» планируют открыть в 2025 году. Об этом в понедельник, 13 ноября, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

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— Здесь уже на сегодняшний день основной корпус построен на 60%, и вспомогательный корпус — начато строительство, — сказал глава города.

В ходе осмотра строительства мэр отметил, что в 2025 году одновременно будет запущен и новый корпус, и вспомогательный реанимационный. В составе нового комплекса МГОБ №62 будет открыто сразу два современных корпуса общей площадью более 60 тысяч квадратных метров.

Среди прочего Собянин отметил, что на базе Центра опухолей костей и мягких тканей будут использовать передовые технологии трехмерных объектов, которые создадут с помощью 3D-печати. Во втором корпусе комплекса — операционно-реанимационном — появятся 18 операционных, отделение реанимации и интенсивной терапии, а также стационар кратковременного пребывания и лаборатории. Планируется, что ввод комплекса в эксплуатацию произойдет в 2025 году. Это событие — процесс модернизации всей системы онкологической помощи в Москве, заключил мэр в своем Telegram-канале.