В Москве стартовала Неделя российской рекламы

Мероприятия в рамках Недели российской рекламы начались в столице. Они пройдут с 13 по 17 ноября и посвящены 145-летию российской рекламной индустрии, которая ведет свой отсчет с момента основания в 1878 году первого в России рекламного агентства Людвига Метцеля «Центральная контора объявлений».

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13 ноября в ГУМе состоялось официальное открытие выставки «145 лет рекламе. Культурное наследие», на которой представлен многолетний опыт творчества российских рекламистов, художников, фотографов, писателей и других деятелей рекламной индустрии.

14 ноября состоится обсуждение вопросов взаимодействия рекламной индустрии с органами государственной власти и регулирования рекламы. В дискуссии примут участие представители ФАС, Госдумы, Торгово-промышленной палаты и других организаций и органов власти.

С 15 по 17 ноября в кинотеатре «Октябрь» пройдет седьмой Национальный рекламный форум (НРФ). В этом году его программа впервые расширена до трех дней. Для участников запланирована работа более 100 специализированных сессий по основным отраслям и сегментам индустрии коммуникаций.

16 ноября в рамках НРФ пройдет московский международный фестиваль рекламы Red Apple, посвященный контенту и креативу. Запланированы большая стратегическая сессия, посвященная определению роли и задач контента в настоящее время на российском и международном рынке, а также десятки тематических сессий. Также в фокусе внимания — место искусственного интеллекта, метавселенных и новых технологий в медиастратегиях брендов. Завершит день торжественная церемония награждения победителей Red Apple.