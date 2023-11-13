Эскалатор на станции метро «Площадь Революции» закрыли на ремонт

Один из эскалаторов на станции «Площадь Революции» Арбатско-Покровской линии метро закрыли на ремонт до конца декабря. Об этом в понедельник, 13 ноября, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

© Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

— С 13 ноября 2023 года по 29 декабря 2023 года на станции «Площадь Революции» (выход из объединенного вестибюля станций «Площадь Революции» и «Театральная») закрыт на ремонт эскалатор, — передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Там также отметили, что своевременный ремонт подобных механизмов необходим для безопасных и комфортных поездок.

Заместитель мэра Москвы, глава столичного Дептранса Максим Ликсутов в свою очередь рассказал о продолжении строительства южного вестибюля станции Лианозово первого Московского центрального диаметра (МЦД-1), который соединит Лианозовский проезд и Дубнинскую улицу.