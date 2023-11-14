Москвичам назвали срок прихода снежной погоды

«Но его выпадет очень небольшое количество — максимум 1-3 сантиметра. Потом будет пару ясных дней, и он просто испарится. А вот на следующей неделе — 21, 22, 23 ноября — уже и количество осадков будет значительным, и высота снега составит 5-8 сантиметров, а по области и 10. И здесь шансы на то, что этот снег уже ляжет в зиму, очень высоки. Потому что до конца месяца средние суточные температуры будут оставаться уже в основном отрицательными», — поделился прогнозом Шувалов.