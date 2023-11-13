Коммунальный флот Москвы подготовили к зиме, он завершил свою работу. Об этом сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы.

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Суда, которые используются при очистке акватории Москвы-реки и судоходной части Яузы, законсервировали до весны, уточнил заммэра Петр Бирюков. Во время навигации коммунальные суда каждый день собирали мусор с данных водных поверхностей, убирали иловый осадок, ликвидировали загрязнения.

Так, с апреля по октябрь они собрали около 600 тонн мусора, ликвидировали почти 100 загрязнений, извлекли со дна около 21 тысячи тонн песка и грунта.

Отмечается, что в межнавигационный период будет проведено регламентное обслуживание всех судов, при необходимости специалисты обновят оборудование. Перед стартом нового сезона выполнят комплекс пуско-наладочных работ.

В частности, электрооборудование и обшивки корпусов заменят на четырех несамоходных шаландах, главные дизель-генераторные установки отремонтируют на двух плавательных кранах.

В сообщении добавили, что на воде остались два судна с ледовым классом до 20 сантиметров. Также несколько быстроходных специализированных катеров продолжат работу на незамерзающих участках акватории.

Ранее Бирюков рассказал, что все 44 причала Москвы-реки были подготовлены к зимнему периоду. Их очистили, а их лестничные подступы, гранитные покрытия и ограждения промыли. Когда наступит зима, причалы будут очищать от снега, уточнил вице-мэр.