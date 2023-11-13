Детеныша панды в Московском зоопарке осмотрел эксперт из Китая
Забота о детеныше панды полностью легла на специалистов Московского зоопарка. Зоолог из Китая Ву Кай провел последний осмотр малышки, передает «МИР 24».
Он находился рядом с момента ее появления на свет. Прибыл в августе, чтобы помочь с родами Диндин и последующим уходом. При участии опытного зоолога на свет появились более 200 детенышей панд. Медвежонок в Московском зоопарке развивается нормально, но китайские специалисты всегда на связи.
Ранее сообщалось, что маленькая панда в Московском зоопарке начала реагировать на свет и различать предметы, которые находятся рядом с ней. Также у нее появились слух и обоняние.