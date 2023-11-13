Мэр Москвы назвал самые яркие культурные проекты столичного метро

Под землей проводят концерты, шоу, кинопремьеры, творческие встречи и модные показы.

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Московский метрополитен является важной культурной площадкой столицы. Он активно сотрудничает с театрами, музеями и другими культурными центрами города. Так, в 2016 году совместно с Государственной Третьяковской галереей был организован образовательный проект «Интенсив ХХ», благодаря которому пассажиры могли познакомиться с русским искусством прямо в пути. Кроме того, в разные годы на линии выходили тематические поезда, посвященные коллекции С.И. Щукина в Государственном музее А.С. Пушкина, Театру Олега Табакова, Московскому Художественному театру имени А.П. Чехова и другим учреждениям и объектам культуры, написал в своем блоге Сергей Собянин.

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«Мы гордимся московским метро — самым красивым в мире. Большинство станций — настоящие памятники искусства. У столичных художников и архитекторов никогда не иссякнет фантазия в создании оригинальных образов для новых станций и линий метро. В последние годы метрополитен активно осваивают деятели других сфер культуры. Никого уже не удивишь тем, что в переходах звучит классическая и современная музыка (проект “Музыка в метро”) или можно скачать электронную книгу (проект “Книги в метро”)», — рассказал Мэр Москвы.

За последние 10 лет в метро прошло более 50 крупных ночных мероприятий, зрителями и участниками которых стали тысячи человек. Площадки и оборудование для них готовят в день проведения, а затем сразу же разбирают. Пассажиры утренних поездов могут даже не догадываться о том, что еще несколько часов назад под сводами станций играла музыка или проходил модный показ.

Так, в 2017-м на станции «Деловой центр» состоялся предпоказ мировой премьеры оперы «Сильмариллион. Памяти Толкина», приуроченный к празднованию 82-летия Московского метрополитена. В том же году метро стало площадкой проведения акции «Ночь русского балета»: для болельщиков матчей Кубка конфедераций ФИФА исполнили лучшие партии из постановок «Дон Кихот», «Лебединое озеро», «Щелкунчик» и «Эсмеральда».

В 2019 году на станции «Деловой центр» в честь Нового года показали ледовое шоу «Щелкунчик». Для этого на платформе залили настоящий каток. Гости смогли не только посмотреть представление, но и покататься на коньках, а также принять участие в мастер-классах под руководством опытных инструкторов.

В 2021 году к 9 Мая на станции «Парк Победы» провели предпремьерный показ фильма «Девятаев». В вестибюле можно было попробовать блюда полевой кухни, полетать на авиасимуляторе и сделать фотографии в тематических зонах.

В День московского транспорта в 2022 году гости могли посмотреть балет на «Маяковской», а в 2023-м послушать российские рок-хиты в исполнении коллектива Imperialis Orchestra и увидеть выступление танцоров школы-студии «Тодес» на «Арбатской». В этом сентябре в честь Дня города на «Маяковской» сыграл Московский джазовый оркестр под управлением народного артиста России Игоря Бутмана.

В Московском метрополитене проходят не только концерты, шоу и кинопоказы, но и более необычные мероприятия. Например, в 2015 году на «Новослободской» состоялась акция «Ночь йоги в метро». Для участников провели занятие на платформе, а затем они смогли увидеть выступление творческого коллектива культурного центра имени Джавахарлала Неру при посольстве Индии.

В 2016 году на станции «Сретенский бульвар» состоялась творческая встреча с фокусниками и иллюзионистами. Гости могли не только посмотреть выступление артистов, но и узнать секреты их искусства на мастер-классах.

Столичное метро не раз становилось площадкой и для модных показов. Так, к 25-летию Московской недели моды молодые российские и иностранные дизайнеры представляли новые коллекции на станции «Деловой центр», а в 2022 году показ в рамках Московской недели моды провели на «Маяковской».