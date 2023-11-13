Курсы вожатых для старшеклассников стартовали в Московском дворце пионеров

«Начались занятия основного курса образовательной программы «Школа вожатых». За шесть месяцев опытные педагоги и эксперты расскажут учащимся, какие знания и навыки необходимы для работы на краткосрочных и долгосрочных образовательных сменах в должности вожатого. Слушатели курса ознакомятся с правами, обязанностями и основными компетенциями вожатого, узнают, как работать с коллективом незнакомых друг с другом детей, получат представление об их возрастных особенностях», – говорится в сообщении.