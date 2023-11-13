Курсы вожатых для старшеклассников стартовали в Московском дворце пионеров
В Московском дворце пионеров стартовали курсы «Школа вожатых» для старшеклассников, сообщила пресс-служба столичного департамента образования и науки.
«Начались занятия основного курса образовательной программы «Школа вожатых». За шесть месяцев опытные педагоги и эксперты расскажут учащимся, какие знания и навыки необходимы для работы на краткосрочных и долгосрочных образовательных сменах в должности вожатого. Слушатели курса ознакомятся с правами, обязанностями и основными компетенциями вожатого, узнают, как работать с коллективом незнакомых друг с другом детей, получат представление об их возрастных особенностях», – говорится в сообщении.
Участниками могут стать школьники старше 15 лет.
«Они сформируют основу для своих портфолио, которые помогут им в вожатской работе на каникулярных программах. <…> Закрепить полученные знания и сформировать практические навыки будущие вожатые смогут на выездной практике. Весной ученики школы отправятся на три – четыре дня в инструктивно-методический лагерь, где пройдут «курс молодого бойца» в образовательном центре «Команда», – пояснили в ведомстве.
Отмечается, что после обучения участники получат сертификаты.