Андрей Бочкарев: С начала года введена в эксплуатацию 51 новостройка

501 новостройка, возведенная в рамках столичной программы реновации, введена в эксплуатацию с начала текущего года. Об этом в понедельник, 13 ноября, сообщил заместитель мэра Москвы в Правительстве по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

© Пресс-служба Стройкомплекса РФ

— Дома по программе реновации возводятся по намеченным планам. За 2023 год введена в эксплуатацию 51 новостройка, в них смогут переселиться более 30 тыс. человек. Средний срок передачи под заселение новостроек после ввода – 3 месяца. В это время ведется приемка квартир и инженерных коммуникаций, — рассказал он.

Глава Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин добавил, что новые жилые здания находятся в 10 административных округах столицы, при этом 32 новостройки уже отданы под заселение.

Несколькими днями ранее Андрей Бочкарев сообщил, что в новостройках по программе реновации в Восточном административном округе 53 нежилых помещения на первых этажах реализованы под объекты торговли и сервисно-бытовых услуг.