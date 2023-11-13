Андрей Бочкарев: С начала года введена в эксплуатацию 51 новостройка
501 новостройка, возведенная в рамках столичной программы реновации, введена в эксплуатацию с начала текущего года. Об этом в понедельник, 13 ноября, сообщил заместитель мэра Москвы в Правительстве по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
— Дома по программе реновации возводятся по намеченным планам. За 2023 год введена в эксплуатацию 51 новостройка, в них смогут переселиться более 30 тыс. человек. Средний срок передачи под заселение новостроек после ввода – 3 месяца. В это время ведется приемка квартир и инженерных коммуникаций, — рассказал он.
Глава Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин добавил, что новые жилые здания находятся в 10 административных округах столицы, при этом 32 новостройки уже отданы под заселение.
Несколькими днями ранее Андрей Бочкарев сообщил, что в новостройках по программе реновации в Восточном административном округе 53 нежилых помещения на первых этажах реализованы под объекты торговли и сервисно-бытовых услуг.
Недавно мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о развитии социальной инфраструктуры в СВАО в рамках реновации. На данной территории в программу вошли 499 домов, в которых проживают 86,5 тысячи человек. Новое жилье для них возводят в 14 районах округа.