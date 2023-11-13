Предновогодняя викторина началась в рамках проекта «Открой#Моспром»

Для участников подготовили 10 тематических вопросов о фабриках и заводах города.
В рамках проекта «Открой#Моспром» для горожан началась предновогодняя виртуальная викторина. В ней можно принять участие до 17 ноября. Победители получат подарки от московских производителей.
«Онлайн-викторины, посвященные промышленным предприятиям столицы, — одно из популярных направлений проекта “Открой#Моспром”. В течение года мы организовали три такие игры, в которых приняли участие шесть тысяч человек. Заключительная, четвертая в этом году викторина пройдет с 13 по 17 ноября. В этот раз для участников подготовили 10 тематических вопросов о фабриках и заводах города», — рассказал Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики ВладВладислав Овчинский.
Игрокам предстоит вспомнить основной химический элемент, содержащийся в зубной пасте столичного производителя косметики, и станцию метро, название которой созвучно с товарами московского предприятия. Кроме того, нужно будет ответить, сколько раз можно обернуть Луну продукцией одной из компаний города и какой парфюм столичной фабрики упоминается в поэмах и советских фильмах.
Победителей определят случайным образом среди тех, кто правильно ответит на семь и более вопросов. Итоги будут опубликованы 20 ноября на сайте «Открой#Моспром». Победителям вручат брендированные подарки, в том числе новогодние сладости от столичных кондитеров.
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