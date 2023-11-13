Предновогодняя викторина началась в рамках проекта «Открой#Моспром»

«Онлайн-викторины, посвященные промышленным предприятиям столицы, — одно из популярных направлений проекта “Открой#Моспром”. В течение года мы организовали три такие игры, в которых приняли участие шесть тысяч человек. Заключительная, четвертая в этом году викторина пройдет с 13 по 17 ноября. В этот раз для участников подготовили 10 тематических вопросов о фабриках и заводах города», — рассказал Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики ВладВладислав Овчинский.