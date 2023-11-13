В Москве стало больше клинических исследований российских лекарств

В Москве проводят больше половины испытаний российских лекарств первой-четвертой фазы. Как рассказала заместитель мэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова, до осени 2022 года, когда стартовала столичная программа поддержки фармкомпаний, эта цифра составляла менее 42 процентов.

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«Наша задача — обеспечивать горожан всеми необходимыми лекарствами, что особенно важно в условиях санкционного давления. Поэтому год назад мы запустили программу поддержки проведения клинических исследований препаратов на базе наших учреждений», — подчеркнула она.

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По словам вице-мэра, в городе сформирована своя экосистема для проведения исследований лекарств. Центром коммуникации стал Московский центр инновационных технологий в здравоохранении, который помогает фармкомпаниям с доступом ко всей медицинской инфраструктуре столицы. По данным Раковой, на сегодняшний день в Москве проводят 57 процентов всех исследований первой-четвертой фазы.

«На сегодняшний день поддержку от города получают уже 12 фармкомпаний, которые проводят 52 исследования по 14 терапевтическим областям», — подчеркнула она.

Ракова добавила, что за год действия программы в исследовательских центрах стартовали 19 исследований биоаналогов и дженериков, 22 исследования оригинальных препаратов, 11 — вакцин против туберкулеза, пневмокока и COVID-19.

Вице-мэр напомнила, что в 2020 году в Москве впервые проводили клинические испытания «Спутника V», и с тех пор все испытания вакцин Центра имени Гамалеи проходят на базе столичных учреждений.

В Москве мы проводим исследования оригинальных инновационных лекарственных препаратов для лечения онкологических, гематологических, ревматологических, заболеваний, патологии иммунной системы. Проведение подобных испытаний требует высокотехнологичного оборудования и подготовленных специалистов, и у нас есть все условия. Анастасия Ракова

Ракова уточнила, что 42 заявки медучреждений поступили на организационную поддержку, еще восемь – на финансовую, остальные две сочетают обе меры.

За год действия программы в проведении исследований приняли участие порядка 30 исследовательских команд, которые работают на базе крупнейших многопрофильных и специализированных стационаров Москвы, а также городских поликлиник.

По словам вице-мэра, московская единая цифровая платформа здравоохранения позволила существенно увеличить набор пациентов в проводимых исследованиях и сократить сроки их проведения. «В таких терапевтических областях как инфекционные, ревматологические, онкологические, гематологические, эндокринологические и отдельные редкие заболевания увеличение набора составило более 50 процентов», — подчеркнула она