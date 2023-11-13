В Москве начали принимать заявки на второй поток "Академии инноваторов"

Прием заявок на второй поток обновленной программы поддержки технологических проектов "Академия инноваторов" начался в Москве. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента предпринимательства и инновационного развития.

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Набор открыли из-за высокого спроса, уточнила заммэра Наталья Сергунина. По ее данным, пройти обучение могут предприниматели со всей страны, подать заявку можно с 14 лет.

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Регистрация будет проходить до 25 января в личном кабинете пользователя на платформе акселератора. Для участия достаточно представить идею продукта, иметь прототип необязательно. Отмечается, что программа была перезапущена в конце июля этого года, с этого момента участники создали 15 новых стартапов. В первый поток прошли 100 наиболее перспективных проектов из свыше 1,5 тысячи желающих. До полноценного прототипа на данный момент доработали 24, восемь вышли на первую выручку. Более четверти команд провели встречи с инвесторами и заказчиками.

Обучение продлится до конца ноября, авторы представят свои решения потенциальным партнерам. Второй поток начнется в феврале следующего года. Для него также планируют отобрать 100 лучших предложений. Резиденты могут как развивать собственную идею, так и выбрать запрос, который сформирован рынком. Удачные предложения протестируют, в случае успеха их выкупят крупные компании.

Добавляется, что разработчики смогут бесплатно работать на площадке "Цифровое деловое пространство" и в кластере "Ломоносов", а также пользоваться экспертной поддержкой. Помимо этого, каждый зарегистрированный пользователь получит доступ к открытым мероприятиям, обучающим онлайн-курсам и карте заказов крупных компаний на платформе программы. На сайте также существует блог, где команды делятся своими достижениями и историями.

Ранее участники проекта "Академия инноваторов" получили доступ к карте запросов крупных компаний на разработку технологических решений. Пользователи могут сами выбрать заказы, откликнуться и подготовить свои предложения. Им доступно больше 30 заявок промышленных компаний, банков, девелоперов, крупных ретейлеров, агропромышленного холдинга и оператора сотовой связи.