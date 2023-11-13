Москвичей предупредили о дожде с мокрым снегом

Сегодня москвичей и гостей столицы ждет дождь с мокрым снегом и до пяти градусов тепла. Об этом рассказала РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Алина Котилевская.

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По ее словам, в Москве облачно и осадки ожидаются кратковременными.

«Преимущественно дождь, но местами не исключено с мокрым снегом. Максимальная температура воздуха в столице от + 3 до + 5 градусов, по области от + 1 до + 6», — пояснила метеоролог.

Она также отметила, что будет дуть юго-западный ветер с порывами до 14 метров в секунду, а атмосферное давление поднимется до 736 миллиметров ртутного столба.