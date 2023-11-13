Около 1,2 млн тонн вторсырья собрали в Москве в январе – сентябре

«За январь – сентябрь при сортировке было выделено и направлено на переработку почти 1,2 млн тонн вторсырья, что превышает предыдущий аналогичный показатель. Сохраняется хорошая динамика реализации программы раздельного сбора мусора, ведь до ее старта в Москве выделяли всего 450 тыс. тонн вторсырья в год», – сказал он.