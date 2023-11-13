Около 1,2 млн тонн вторсырья собрали в Москве в январе – сентябре
В столице за первые девять месяцев года собрали почти 1,2 млн тонн вторсырья в рамках программы раздельного сбора мусора. Об этом журналистам сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
«За январь – сентябрь при сортировке было выделено и направлено на переработку почти 1,2 млн тонн вторсырья, что превышает предыдущий аналогичный показатель. Сохраняется хорошая динамика реализации программы раздельного сбора мусора, ведь до ее старта в Москве выделяли всего 450 тыс. тонн вторсырья в год», – сказал он.
Заммэра напомнил, что программа раздельного сбора мусора действует в столице с 2020 года. Во дворах и возле объектов социальной сферы установлено свыше 60 тыс. брендированных контейнеров с соответствующей индикацией.