Москвичам рассказали о процессе обучения незрячих детей

Московская система образования дает возможность всем детям без трудностей осваивать учебные дисциплины, а также перемещаться по городу. Об этом сообщили в пресс-службе департамента труда и социальной защиты населения города в Международный день слепых, отмечающийся 13 ноября.

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Так, слабовидящие и слепые дети самостоятельно передвигаются на общественном транспорте, пользуются гаджетами и получают высшее образование. Дефектолог школы-интерната № 1 Анастасия Днепровская поделилась, что в учебном заведении поддерживают родителей, чтобы они "не закрывались в своей раковине".

"Доносим до них, что исправлять ребенка не нужно: он не видит и не будет видеть. Но он все равно для вас лучший на свете. Надо полюбить малыша и его особенность", – добавила она.

По ее словам, слепые дети отзывчивые и добрые, всегда готовы прийти на помощь, но нужно помочь им жить в мире зрячих людей. Каждый год школа-интернат № 1 выпускает десятки ребят, они продолжают учебу в престижных университетах столицы.