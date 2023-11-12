Москвичам назвали срок наступления метеорологической зимы
Метеорологическая зима наступит в Москве в пятницу, 17 ноября. Такой срок назвали синоптики центра «Фобос».
По данным синоптиков, в ближайшие сутки на столицу обрушатся аномальные дожди, во время которых выпадет до 30 процентов месячной нормы осадков. Ночью температура воздуха составит от 2 до 7 градусов тепла, однако днем 13 ноября из-за штормового ветра и «балтийского синдрома» похолодает.
В течение последующих двух суток осадки ослабеют. Во вторник столбик термометра не поднимется выше +5°, в среду покажет значения от 1…+4°. На дорогах образуется гололедица
В ночь на пятницу, 17 ноября, ожидается мороз до минус 5 градусов, днем температура составит от минус 2 до плюс 3 градусов. В пятницу, по данным экспертов, в столичном регионе наступит метеорологическая зима.
В выходные жителей Москвы ожидает солнечная и морозная погода.
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