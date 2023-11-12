Москвичам назвали срок наступления метеорологической зимы

По данным синоптиков, в ближайшие сутки на столицу обрушатся аномальные дожди, во время которых выпадет до 30 процентов месячной нормы осадков. Ночью температура воздуха составит от 2 до 7 градусов тепла, однако днем 13 ноября из-за штормового ветра и «балтийского синдрома» похолодает.