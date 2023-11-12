Москвичам рассказали о возможностях платформы «Электронный дом»
Платформа «Электронный дом» помогает жильцам многоквартирных домов Москвы решать различные вопросы вместе с соседями в онлайн-режиме. Пользователи могут воспользоваться различными инструментами — опросами, электронными объявлениями, чатами и многим другим. Об этом в воскресенье, 12 ноября, сообщил руководитель государственного казенного учреждения «Новые технологии управления», ответственного за развитие платформы «Электронный дом» Александр Пищелко.
К платформе, которой исполнилось три года, уже присоединились жители почти 100 процентов многоэтажек Москвы. Через «Электронный дом» они могут решать разнообразные повседневные вопросы. Платформа постоянно приобретает новые функции. В 2023 году через нее выполнили на 46 процентов заявок по устранению неполадок в квартире, подъезде и во дворе больше, чем в 2022 году. Кроме того, за действия на платформе пользователи могут получать баллы, доступные для обмена на поощрения на сайте «Миллион призов».
— Теперь пользователи могут оперативно связаться с водителем, чья машина мешает проезду во дворе. А недавно москвичи получили возможность подать заявку на бесплатную установку умного видеодомофона через «Электронный дом», — приводит слова Александра Пищелко официальный сайт мэра Москвы.
К платформе «Электронный дом» присоединились 99 процентов многоквартирных домов столицы — 34 тысячи зданий. Ее сервисы позволяют принимать участие в управлении своим домом, размещать объявления и общаться с соседями.
Жители столицы выдали гостевой доступ в «Электронном доме» более пяти тысяч раз. Пользователи могут выбрать один из трех уровней: начальный, базовый или повышенный.