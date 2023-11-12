Москвичам рассказали о возможностях платформы «Электронный дом»

К платформе, которой исполнилось три года, уже присоединились жители почти 100 процентов многоэтажек Москвы. Через «Электронный дом» они могут решать разнообразные повседневные вопросы. Платформа постоянно приобретает новые функции. В 2023 году через нее выполнили на 46 процентов заявок по устранению неполадок в квартире, подъезде и во дворе больше, чем в 2022 году. Кроме того, за действия на платформе пользователи могут получать баллы, доступные для обмена на поощрения на сайте «Миллион призов».