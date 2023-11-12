Специалисты Мосприроды разработали карту обитания лис в столице

Специалисты Мосприроды создали карту, которая рассказывает о местах обитания лис на территории столицы. Об этом сообщается на портале мэра и правительства города. "В течение последних пяти лет лисы были замечены на 16 природных территориях столицы, подведомственных Мосприроде. Данные учета этих животных говорят о том, что осторожные и ведущие довольно скрытный образ жизни хищники чувствуют себя в городе вполне комфортно", – говорится в сообщении. В этом году животных встретили в природно-исторических парках "Останкино", "Кузьминки-Люблино", "Измайлово", Битцевском лесу, заказниках "Теплый Стан", "Тропарево", "Южное Бутово". Как отметили специалисты департамента природопользования и охраны окружающей среды, присутствие в городе лис показывает благополучное состояние экосистемы. Если жители Москвы встретят хищника, то не следует к нему приближаться, поскольку реакция дикого животного может быть непредсказуемой. Сами лисы не нападают. Также москвичам напомнили, что их нельзя кормить. При встрече с этими животными не стоит паниковать, подходить к ним, гладить, делать резкие движения, махать руками, поворачиваться спиной, смотреть в глаза и убегать. Лучше всего будет замереть и дождаться, когда лиса уйдет. При укусе рану необходимо обработать и обратиться к врачу. Ранее специалисты Мосприроды создали карту, которая рассказывает о местах Москвы, где обитают змеи. Если жители города собираются на прогулку по территориям, где могут находиться змеи, рекомендуется надевать высокую и плотную обувь, отметили в ведомстве. Для минимизации встречи со змеей стоит смотреть под ноги, а в случае столкновения с рептилией не делать резких движений, которые могли бы напугать ее. Специалисты советуют медленно уйти от нее.