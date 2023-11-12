Специалисты Мосприроды создали карту обитания лис в столице

В течение последних пяти лет лисы были замечены на 16 природных территориях столицы, подведомственных Мосприроде. Данные учета этих животных говорят о том, что осторожные и ведущие довольно скрытный образ жизни хищники чувствуют себя в городе вполне комфортно. Специалисты создали карту обитания лис в Москве.

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В 2023-м встретить пушистых охотников удалось, например, в природно-исторических парках «Останкино», «Кузьминки-Люблино», «Измайлово», Битцевском лесу, заказниках «Теплый Стан», «Тропарево», «Южное Бутово». В предыдущие годы лисьи семьи были замечены, среди прочего, в заказниках «Долина реки Сетунь», «Долина реки Сходни в Куркино», природно-исторических парках «Москворецкий», «Царицыно».

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По словам специалистов столичного Департамента природопользования и охраны окружающей среды, присутствие в Москве этих хищников говорит о благополучном состоянии экосистемы: они являются высшим звеном экологической пирамиды, а это значит, что все предыдущие звенья тоже присутствуют и сбалансированы между собой.

Подготовка к зиме

Сейчас лисы уже готовятся к зиме. Окрас шубы у них меняется не очень заметно, но отрастает густой и теплый подшерсток, а лапы покрываются шерстью, чтобы было легко ступать по снегу и не мерзнуть. Запасов рыжие хищники не делают, поэтому ежедневно им приходится ловить птиц, мышей и других мелких зверей. Излишки пищи лисица может спрятать в укромном месте и вернуться туда в голодное время. Зимой она чаще всего ночует прямо на снегу, свернувшись в клубок и прикрыв пушистым хвостом нос. Лиса начинает искать нору, лишь когда предстоит обзавестись потомством.

Зимой на снегу можно увидеть лисьи следы. Они похожи на собачьи, отличить их можно по степени ровности. Собака ходит зигзагом, а лиса — прямо. Кроме того, у хищницы след лапки более стройный и вытянутый.

Меню хищницы

Согласно сказкам, традиционной жертвой рыжей хищницы является заяц. Однако на самом деле лиса средних размеров не всегда может справиться с крупным косым. Основу ее рациона составляют мелкие грызуны. Правда, зайчата иногда тоже попадают в лапы. Поедая грызунов и регулируя тем самым их численность, лисы приносят большую пользу экосистеме природных территорий.

Образ рыжей охотницы в произведениях народного творчества состоит из массы нелестных характеристик. Лиса — плутовка, обманщица и воришка, которая хитростью и лестью добивается своего. На самом деле все эти эпитеты говорят о том, что рыжая красавица обладает острым умом и ловкостью. Но хищнику без таких качеств не выжить.

Правила безопасности

Если на природных территориях вам повстречается лиса, не стоит бояться, но не следует и приближаться к ней, пытаться сфотографироваться со зверем. Это дикое животное, и его реакция непредсказуема. Лучше всего наблюдать на расстоянии. Первыми лисы не нападают, спровоцировать их может только сам человек. Следует помнить, что лис ни в коем случае нельзя кормить. Они не домашние животные. Если хищники отвыкнут самостоятельно искать и добывать корм, то не смогут впоследствии выжить в дикой природе. Кроме того, обилие еды, за которую не приходится бороться и конкурировать с другими особями, приведет к росту популяции лисиц. Это создаст угрозу сохранению видов, которыми они питаются.

При встрече с лисой не следует паниковать, подходить к ней, гладить, делать резкие движения, махать руками, поворачиваться спиной, смотреть в глаза и убегать. Лучше всего замереть и дождаться, когда животное уйдет. Можно постучать палкой по стволу дерева или медленно удалиться.

Если животное укусило человека, следует обработать рану антисептиком и обратиться к врачу.