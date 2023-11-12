Электробусный парк «Салтыковка» на востоке Москвы откроется до конца года

В районе Новокосино завершилось строительство электробусного парка «Салтыковка». Сейчас проходят пусконаладочные работы — объект готовится к вводу в эксплуатацию. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
«На участке площадью около 2,9 гектара построено двухэтажное административно-производственное здание, контрольно-пропускной пункт, здание мойки, склад металлических запасных частей», — отметил Андрей Бочкарев.
Заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов отметил, что после открытия электробусного парка «Салтыковка» улучшится транспортная ситуация на востоке и юго-востоке Москвы. Кроме того, более 200 местных жителей смогут устроиться туда на работу с достойной оплатой труда.
«Москва — лидер в Европе по числу электробусов. Сегодня свыше 1250 экологичных машин работает более чем на 100 маршрутах. Для развития городского электротранспорта мы расширяем сеть зарядной инфраструктуры, строим современные дома для электробусов. До конца года откроем парк “Салтыковка” на востоке Москвы. Он оборудован 13 ультрабыстрыми зарядными станциями, которые подают энергию на зарядные посты для техники. Самый современный российский транспорт появится в ВАО и ЮВАО. Это позволит повысить комфорт пассажиров и уменьшить влияние на окружающую среду, что соответствует поручениям Сергея Собянина», — рассказал Максим Ликсутов.
С января по октябрь 2023 года в столице запустили 23 электробусных маршрута. По ним совершено более 2,2 миллиона поездок. Самый популярный из них — Т74. Москва развивает экологичный городской транспорт, заменяя автобусы на современные электробусы российского производства. В 2023–2024 годах в столицу поставят 1,2 тысячи электробусов в рамках крупнейшей в Европе закупки этого инновационного транспорта.