Электробусный парк «Салтыковка» на востоке Москвы откроется до конца года

«Москва — лидер в Европе по числу электробусов. Сегодня свыше 1250 экологичных машин работает более чем на 100 маршрутах. Для развития городского электротранспорта мы расширяем сеть зарядной инфраструктуры, строим современные дома для электробусов. До конца года откроем парк “Салтыковка” на востоке Москвы. Он оборудован 13 ультрабыстрыми зарядными станциями, которые подают энергию на зарядные посты для техники. Самый современный российский транспорт появится в ВАО и ЮВАО. Это позволит повысить комфорт пассажиров и уменьшить влияние на окружающую среду, что соответствует поручениям Сергея Собянина», — рассказал Максим Ликсутов.