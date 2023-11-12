В Москве ожидается неблагоприятная погода

Синоптики предупреждают, что 12 ноября до 21:00 ожидается дождь и усиление юго-восточного и восточного ветра. Его порывы могут достигать 17 метров в секунду.

В такую погоду нежелательно выходить на улицу без особой надобности и отпускать на прогулку детей. А если побывать на свежем воздухе все же пришлось, необходимо обходить опоры линий электропередачи, не прятаться под деревьями и шаткими конструкциями, а также не парковать там автомобили.

Автомобилистам следует внимательно следить за ситуацией на дороге и соблюдать правила дорожного движения. От резких маневров при движении в такую погоду лучше воздержаться.